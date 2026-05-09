Petizione contro Furlani, aumentano ancora le firme: ecco la cifra raggiunta
MILANO - Immaginate uno stadio da 37 mila posti, completamente esaurito in ogni settore. Ecco, sono i tifosi del Milan che hanno firmato la petizione per sollevare dall’incarico l’amministratore delegato Giorgio Furlani, un dato in continuo aggiornamento. Non si arresta, infatti, l’iniziativa intrapresa in modo spontaneo dai sostenitori del Diavolo e che in tre giorni ha raggiunto numeri davvero importanti.
La protesta dei tifosi continua
Una protesta civile ma simbolica contro la conduzione del club da parte di Furlani, attento sì alle spese e al bilancio, ma con un Milan lontano dall’essere realmente competitivo sul campo, come dimostrano i risultati da quando ha assunto il ruolo di amministratore delegato. Il tutto alimentato anche dalla fresca vittoria dei rivali cittadini dell’Inter, che da poco hanno festeggiato la conquista del 21esimo scudetto. Nella sede rossonera la petizione ha comunque alimentato la tensione, soprattutto in vista di una protesta che andrà in scena prima della partita contro l’Atalanta in programma domani sera a San Siro.
La manifestazione prima di Milan-Atalanta
Una manifestazione rivolta alla dirigenza e non ai giocatori. La petizione online ha raggiunto anche la sede di New York, quartier generale del proprietario del fondo Redbird, Gerry Cardinale, che in vista del futuro dovrà decidere quali cambiamenti dovranno avvenire o se lasciare tutto invariato.