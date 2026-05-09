Petizione contro Furlani, aumentano ancora le firme: ecco la cifra raggiunta

MILANO - Immaginate uno stadio da 37 mila posti, completamente esaurito in ogni settore. Ecco, sono i tifosi del Milan che hanno firmato la petizione per sollevare dall’incarico l’amministratore delegato Giorgio Furlani, un dato in continuo aggiornamento. Non si arresta, infatti, l’iniziativa intrapresa in modo spontaneo dai sostenitori del Diavolo e che in tre giorni ha raggiunto numeri davvero importanti.