Allegri annuncia: "Modric è a disposizione". Poi fa chiarezza su Ibrahimovic: "Ho avuto discussioni molto peggiori..."

Allegri annuncia: "Modric è a disposizione"

L'allenatore rossonero ha subito annunciato il rientro di Modric dopo la frattura allo zigomo: "E' a disposizione: ha provato la maschera e si è allenato con la squadra. Domani viene con noi. Ricci stamattina ha avuto una distorsione alla caviglia. Gli altri stanno tutti bene". Poi Allegri si è focalizzato sul momento negativo che sta vivendo il Milan: "È normale che ci sia delusione da parte di tutti e i primi siamo noi. Sapevo che sarebbe stato difficile arrivare in fondo a conquistare un posto in Champions, domani abbiamo questa possibilità contro una squadra che sta facendo bene. Serve ordine, pazienza... Domani sera vedremo. La squadra ha lavorato bene in settimana. I ragazzi nei tre giorni di ritiro si sono anche riposati. Servirà anche un pizzico di fortuna".

"Ibra? Di discussioni ne ho avute di molto peggiori"

Sul presunto litigio con Ibrahimovic: "Sono abituato ad avere sempre un rapporto professionale. E in modo professionale comportarmi con tutti i dirigenti e la proprietà. All'interno delle riunioni, non è solo quest'anno, ci sono sempre stati confronti in cui bisognava essere d'accordo o non d'accordo. Ma oggi bisogna mettere tutti le proprie energie sulla partita di domani. [...] Il fatto più eclatante è la partita di domani. All'interno di un'azienda ci sono discussioni, uno vede bianco, uno nero e uno rosso. È importante che tutti lavorino nell'interesse dell'azienda. Di discussioni ne ho avute anche di molto peggiori di queste, l'importante è che tutti lavorino in un'unica direzione. La cosa fondamentale è la partita di domani. Dico sempre: le chiacchiere se le porta via il vento. Le biciclette i livornesi. Poi a fine anno, saremo in Champions League o in Europa League? Allora la società farà le sue valutazioni. Domani sicuramente i ragazzi faranno una prestazione ottima, come hanno sempre fatto. Speriamo di fare anche risultato". Questo invece il commento sulla programmazione last minute dell'orario della giornata: "Non avevo nessuna preferenza: quando ci dicono di giocare noi giochiamo. La settimana è filata via liscia, ma l'importante è che fili via liscia domani".

"Il Milan viene sempre prima di tutto..."

Infine: "Il Milan viene sempre prima di tutto. Ripeto. Il Club rimane sopra di tutto e tutti. Quelli che passano, tutti siamo di passaggio, devono lavorare per cercare di lasciare qualcosa di importante, sempre nell'interesse del Club. Se sento di aver fatto sempre il bene del Milan? Un conto sono gli errori, li fanno tutti e io sono il primo. Un contro è la serietà che mettiamo a disposizione del club. Sono due cose completamente diverse".