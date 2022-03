Giudice Sportivo: 12 squalificati, ammende per Lazio, Milan e Napoli

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha deliberato le proprie decisioni relative alle partite della 28ª giornata di Serie A . I giocatori squalificati sono 12 , tutti per una giornata, ma ci sono anche ammende per tre club .

Nel corso della 28ª giornata di Serie A sono stati espulsi tre giocatori, il centrocampista dell’Atalanta Maarten De Roon e quello della Roma Henrikh Mkhytarian nel corso della gara dell’Olimpico vinta per 1-0 dai giallorossi e il difensore della Lazio Adam Marusic nella vittoriosa trasferta dei biancocelesti (3-0) a Cagliari. Tutti e tre sono stati squalificati per una giornata insieme ad altri nove giocatori che hanno raggiunto la quinta sanzione in stagione. Si tratta di Theate (Bologna), Rovella e Sturaro (Genoa), Bernardeschi (Juventus), Theo Hernandez (Milan), Kumbulla (Roma), Murru (Sampdoria), Walace (Udinese) e Aramu (Venezia).

Giudice Sportivo, Napoli multato per cori contro Ibrahimovic

Quanto alle società, inflitta un’ammenda di 8000 euro al Napoli "per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni oggetti, all'indirizzo degli Ufficiali di gara e dei calciatori della squadra avversaria, senza colpirli, nonchè per avere intonato, al 48° del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria (Ibrahimovic, ndr).". Ammenda di 5000 euro alla Lazio per l’esposizione da parte dei tifosi di uno striscione di apologia politica, prontamente rimosso, mentre il Milan è stato colpito da un’ammenda di 2000 euro per "per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo, lanciato un bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".