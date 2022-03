Napoli-Udinese, il Maradona viaggia verso il tutto esaurito

Il Napoli si è prontamente messo alle spalle la sconfitta contro il Milan sbancando il difficile campo del Verona e restando così in piena corsa per lo scudetto come prima inseguitrice dei rossoneri dopo il pareggio dell’Inter contro il Torino.

Napoli, la corsa allo scudetto riparte contro l'Udinese La squadra di Spalletti dovrà affrontare un calendario piuttosto impegnative per le prossime giornate dovendo affrontare dopo la sosta Atalanta, Fiorentina e Roma in sequenza, ma i tifosi azzurri sono pronti a spingere la squadra già per la gara di domenica pomeriggio contro l’Udinese, per la quale il Maradona sarà sold out, considerando ovviamente la capienza massima consentita attualmente al 75%.

"Esaurito favorito dalla politica di prezzi della proprietà" Dopo che già nella giornata di mercoledì erano andati esauriti i biglietti per entrambe le Curve superiori e i Distinti superiori, Amedeo Bardelli, responsabile Area Sport di TicketOne intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, ha ufficializzato che sono ancora in vendita solo tagliandi per il settore inferiore della Curva A: "Tutta la Curva B è esaurita, resta qualcosa nel settore inferiore della Curva A. Il resto è tutto esaurito, ma questo era nelle aspettative. Il pubblico di Napoli, anche grazie alla politica di prezzi attuata dalla proprietà, sta rispondendo ai successi della squadra. In passato auspicavo determinati successi di pubblico, adesso ne sono contento".