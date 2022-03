Napoli, si lavora verso l'Udinese: Spalletti verso la conferma del nuovo modulo

Vincere per mettere pressione a Milan e Inter e agguantare i rossoneri al primo posto della classifica, anche se forse solo per poche ore. È questa la missione che il Napoli si pone in vista dell’anticipo di sabato 19 marzo alle ore 15 contro l’ Udinese , che segnerà l’inizio di una giornata molto importante che vedrà scendere in campo le prime tre della classifica a distanza di poche ore.

In un Maradona che si annuncia tutto esaurito, come dichiarato dal responsabile Area Sport TicketOne Amedeo Bardelli, i giocatori di Luciano Spalletti dovranno affrontare una squadra in salute, reduce da sei punti nelle ultime quattro partite, frutto della vittoria sulla Sampdoria e dei prestigiosi pareggi contro Lazio, Milan e Roma, ma per Koulibaly e compagni sarà fondamentale vincere in vista dell’impegnativo trittico di impegni che attende la squadra dopo la sosta contro Atalanta, Fiorentina e Roma.

Napoli, ancora lavoro a parte per Malcuit

Presso il Konami Training Center Spalletti ha sottoposto il gruppo ad un riscaldamento con una fase dedicata al torello preceduta da un’esercitazione tattica. A chiudere la consuete partita a tema. Sicuri assenti per la gara contro i friulani saranno Kevin Malcuit, che ha svolto ancora lavoro in palestra, Andrea Petagna e Alex Meret, che hanno fatto terapie e che sono alle prese con la lesione muscolare rimediata a Verona e la frattura alla vertebre subita in allenamento. Lavoro personalizzato sul campo in via preventiva invece per Adam Ounas.

Napoli-Udinese, Osimhen vuole la doppia cifra

La formazione potrebbe comunque ricalcare quella vista a Verona con la conferma del 4-3-3 che ha dato ottime indicazioni a Spalletti. Possibile quindi una nuova panchina per Piotr Zielinski e Lorenzo Insigne, gli esclusi eccellenti dell'ultima gara. C’è ottimismo anche per la presenza di Victor Osimhen, trascinatore degli azzurri al Bentegodi e completamente ripresosi dalla contusione alla spalla destra subita durante la partita e dal sovraccarico al ginocchio destro accusato alla vigilia della gara d’andata di Europa League contro il Barcellona. Il centravanti nigeriano è pronto a guidare l’attacco del Napoli ed a tagliare il traguardo della doppia cifra di reti in campionato (è attualmente a nove) anche nella sua seconda stagione in azzurro.