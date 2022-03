Napoli: allenamento a Castelvolturno senza i nazionali

Allenamento in mattinata per il Napoli a Castelvolturno, all'SSC Napoli Konami Training Center. Naturalmente, mancavano tutti i giocatori impegnati con le varie nazionali. Gli azzurri si allenano anche nella settimana della sosta di campionato per preparare la difficile trasferta del 3 aprile, a Bergamo contro l' Atalanta . Luciano Spalletti dovrà far fronte a un'emergenza di formazione a causa di assenti e squalificati.

Napoli: da valutare le condizioni di Anguissa

Il Napoli si presenterà a Bergamo sicuramente senza gli squalificati Rrahmani e Osimhen, due assente molto pesanti. Mancheranno anche gli infortunati Di Lorenzo, Petagna e Meret, mentre sono da valutare le condizioni di Anguissa. Il centrocampista starà a riposo fino alla fine della settimana e poi sarà valutato giorno per giorno. Il giocatore ha dovuto anche rinunciare alla chiamata del Camerun per un problema muscolare. In attacco, al posto di Osimhen dovrebbe giocare Mertens. A destra, al posto di Di Lorenzo, ballottaggio tra Malcuit e il giovane Zanoli. Per quel che riguarda i giocatori impegnati in nazionale, martedì Ospina e Koulibaly giocheranno la seconda partita di qualificazione. Lozano, con il Messico impegnato in tre partite, tornerà a Napoli soltanto venerdì, a 48 ore dalla sfida con l'Atalanta. Lobotka giocherà l'ultima partita martedì, così come Insigne.

Napoli: oggi resistenza alla velocità

Nella seduta di allenamento di oggi, il Napoli si è allenato sul campo 3, iniziando con il torello e l'attivazione a secco. Successivamente, si è passati al lavoro di resistenza alla velocità e la chiusura ha visto una partitina su campo ridotto. Domani ancora seduta mattutina.