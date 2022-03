Oliva: “Impediranno al Napoli di vincere lo scudetto”

Patrizio Oliva , ex pugile e campione olimpico della disciplina, nonché grande tifoso del Napoli , è intervenuto in modo pessimistico sulla lotta scudetto, parlando alla trasmissione Radio Goal di Kiss Kiss Napoli. Secondo lui, infatti, il sistema impedirà agli azzurri di portare a casa lo scudetto per andare a favorire le solite. La sua convinzione nasce in particolare da un fatto.

Oliva: “Scudetto? Lo faranno vincere a Milan, Inter o Juve”

Secondo Oliva, insomma, le ombre di una vecchia/nuova Calciopoli si allungherebbero su questo finale di campionato così incerto e avvincente. Motivo? “Faranno di tutto per non farci vincere lo scudetto. Dopo quanto visto in Torino-Inter faranno in modo che lo scudetto lo vincano le solite squadre. Ci impediranno di vincere per favorire il Milan, l’Inter e la Juventus”. Frasi pesanti, probabilmente da tifoso. Il Napoli di Spalletti attualmente è al secondo posto in classifica, a tre punti dal Milan capolista, che al Maradona ha vinto 1-0 con gol di Giroud.

Napoli: tante le polemiche arbitrali quest'anno

L'errore in Torino-Inter, il mancato rigore assegnato a Belotti, non è l'unico episodio che a Napoli si contesta quest'anno. Sì, perché poi come nel caso dell'incontro del Grande Torino, gli episodi non sono solo quelli direttamente contro i partenopei, ma anche i favori dati agli avversari. Tra gli altri, possiamo ricordare il presunto rigore per fallo di Tomori su Osimhen proprio in Napoli-Milan. Alle parole, pesanti, di Oliva, risponderà qualcuno del 'sistema'?