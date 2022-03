La solita emergenza, è pronto il Napoli 2

CASTEL VOLTURNO - C'è la sindrome (e sembra di scorgerla in alcune notti) e c’è la "maledizione" (e quella si percepisce statisticamente): c’è un percorso accidentato che, quasi puntualmente, il Napoli intravede dinnanzi a se, e proprio mentre sembra che stia per immergersi nel mondo dei sogni, s’accorge d’essere finito sulla soglia di un incubo. Quando Atalanta-Napoli s’avvicina, e sta per diventare un’ora e mezza di arrogante tensione, Luciano Spalletti deve allungare il proprio sguardo in infermeria, contare gli assenti sicuri (Rrahmani e Osimhen squalificati; Di Lorenzo, Meret, Petagna infortunati), farsi una passeggiatina nel girone degli incerti (Anguissa, Ounas e almeno per ieri il neo-influenzato Fabian Ruiz, che non si è allenato), aspettare che torni Zielinski (uscito zoppicante dalla sfida in Nazionale) e poi riordinare le proprie idee: gliene mancano cinque con certezza ma l’elenco potrebbe fatalmente allungarsi sino a nove.