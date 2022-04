Koulibaly, vergognosi insulti razzisti dai tifosi dell'Atalanta: VIDEO

Ancora un episodio di razzismo nei confronti di Kalidou Koulibaly . Il difensore del Napoli è stato preso di mira da alcuni tifosi dell' Atalanta che, al momento dell'uscita dal campo, lo hanno preso di mira con vergognosi insulti razzisti. L'episodio, arrivato al termine della gara vinta 3-1 dagli uomini di Spalletti , è stato immortalato in un video che ha in breve fatto il giro dei social. "Negro di m****", si sente chiaramente urlare dagli spalti. Insulti anche per Dries Mertens : "M***, bast***". Il 30enne senegalese era stato denigrato anche a Firenze ad ottobre, quando un tifoso aveva rimediato 5 anni di Daspo per averlo insultato con epiteti di matrice razzista.

Caso Koulibaly: "Identificazione e daspo a vita per i responsabili"

“Non ci siamo. Evidentemente la decisione di chiudere la curva veronese dopo il match con il Napoli non è stata sufficiente. Prima a Bergamo poi a Genova razzisti travestiti da tifosi ultra hanno dato il peggio di sé. Con Kalidou Koulibaly che a Bergamo ha lasciato il campo con il “ne*o di m**a” e a Genova i tifosi romanisti con “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta”. Non c’entra la goliardia, non c’entra la discriminazione territoriale. È razzismo. Alle autorità del calcio e alla ministra dell’interno Lamorgese chiediamo: identificazione e daspo a vita per i razzisti. Se i cori sono percepiti distintamente in tutti i settori dello stadio se cioè non è una esigua minoranza di tifosi a incitare all’odio razziale, squalifica del campo”. Così in una nota Sandro Ruotolo, Maurizio de Giovanni e Gaetano Quagliariello.