Insigne esce in lacrime dopo Napoli-Roma, ecco il motivo

L'ottavo gol in campionato, il settimo su rigore, rischia di essere il più amaro della carriera con il Napoli di Lorenzo Insigne . Il capitano del Napoli, in rete dal dischetto contro la Roma dopo 10 minuti, è infatti uscito dal campo in lacrime dopo la fine della gara contro i giallorossi, che hanno trovato il pareggio al 91' con Stephan El Shaarawy .

Da un compagno di nazionale è arrivata per Insigne una delusione cocente, quella che potrebbe avere spento i residui sogni del Napoli di lottare fino alla fine per lo scudetto . All'uscita dal campo Insigne ha prima dato un calcio ad una bottiglia presente vicino alla panchina, poi ha salutato lo stadio piangendo , in solitudine.

Insigne in lacrime, Spalletti lo consola

Insigne era stato sostituito da Luciano Spalletti a sette minuti dalla fine per fare spazio a Mertens, ma nel post gara il tecnico toscano ha promosso la prestazione del nunero 24 azzurro, non solo per il rigore magistralmente trasformato. Facile ricollegare la rabbia di Insigne al fatto che quella contro la Roma è stata la terzultima gara casalinga con la maglia del Napoli, che Lorenzo dirà addio al termine della stagione per trasferirsi al Toronto. Un addio che quasi sicuramente non sarà segnato dalla conquista dello scudetto tanto agognato.

Napoli, il Maradona è diventato un tabù

Il Napoli affronterà Sassuolo e Genoa in casa, Empoli, Torino e Spezia fuori. Un calendario non impossibile, ma con quattro punti da recuperare dal Milan e due dall'Inter, che ha però una partita in meno, gli azzurri non potranno più sbagliare un colpo e dipenderanno dai risultati delle avversarie. Un compito improbo per una squadra che in casa ha già perso otto partite in tutta la stagione e che contro la Roma non è riuscita a gestire il vantaggio trovato nei primi minuti di partita grazie al rigore trasformato da Insigne, quest'anno infallibole dal dischetto.