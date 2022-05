Napoli, Marcolin "boccia" Zielinski: "Meglio Mertens dietro Osimhen"

Dopo il saluto del Maradona a Lorenzo Insigne nel match contro il Genoa (3-0), il Napoli affronterà lo Spezia all'ultima giornata. La squadra di Spalletti chiude al terzo posto, tornando così in Champions League ma con il rammarico dello scudetto, obiettivo per il quale gli azzurri hanno lottato fino a poche giornate fa. Dario Marcolin, parlando a Canale 8, si è voluto soffermare sull'analisi dei singoli, e in particolare sul polacco Piotr Zielinski: "Bisogna fare una valutazione su di lui. Perché lo Zielinski di questi mesi non può fare il titolare l'anno prossimo".

Marcolin, parole al miele per Mertens

"Si riparte da Mertens dietro Osimhen, non da Zielinski - sottolinea l'ex centrocampista -. Anche perché il Mertens che stiamo vedendo nelle ultime gare, in quella posizione, è sublime. Non lo prendi mai, sa come smarcarsi e tenere la posizione. Il belga gioca in verticale, non perde mai la palla e fa gol. Zielinski invece la perde sempre. Tra i due non ho dubbi: valuto Mertens 8 e Zielinski 6. Io credo nel polacco, l'ho visto in ritiro e mi è parso un campione. Ma poi lo devi dimostrare in campo. Ho smesso di difenderlo perché non è nemmeno una questione di ruolo ma di di saper giocare in tutte le posizioni. Il calcio attuale non ti aspetta, devi dare risposte partita dopo partita".

Napoli: Insigne, Koulibaly e Spalletti sul palco del concerto di Gianna Nannini