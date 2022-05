Spezia-Napoli, scontri tra tifosi: partita interrotta e poi ripresa

Spezia -Napoli è stata momentaneamente interrotta per scontri tra i tifosi pochi minuti dopo il gol di Politano che ha sbloccato la partita. C'è stato prima un lancio di fumogeni da una parte all'altra dei settori, poi sono iniziati i tafferugli. L'arbitro Marchetti ha così sospeso l'incontro al 12' in attesa che la situazione si calmasse. Anche gli allenatori e i giocatori delle due squadre hanno cercato di placare gli animi. Dopo alcuni minuti la partita è ripresa, intorno al 23'.

Spezia-Napoli: cori e insulti contro gli azzurri

Si sono sentiti chiaramente i cori di scherno e gli insulti contro Napoli e il Napoli da parte dei tifosi spezzini: 'Vesuvio lavali col fuoco', 'Vincere il tricolor' e 'Odio Napoli'. Due minuti dopo che la partita è ricominciata, gli azzurri hanno raddoppiato con Zielinski. Mentre la partita era ferma, c'è stata anche un'invasione di campo. Non c'erano avvisaglie che facessero pensare a una gara così calda dal punto di vista delle tifoserie, essendo anche l'ultima giornata di campionato con le due squadre che non hanno più nulla da conquistare. Lo Spezia infatti è salvo, il Napoli è in Champions League.