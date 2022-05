Politano felice: battezzata oggi a Roma la figlia Giselle

Politano: la figlia Giselle si chiama come la suocera

La figlia di Politano si chiama Giselle perché prende il nome della mamma di Ginevra. È la prima figlia della coppia. Sui social, è stata tanta la voglia di comunicare al mondo l'evento di oggi che sono tante le foto della giornata. La coppia – Ginevra e Matteo – è molto unita: i due vivono a Napoli, dove lei ha raggiunto il calciatore da Milano. I due, che da un anno sono tre, hanno anche un cane, Baloo, di razza Labrador. La casa ha una splendida vista sul Golfo di Napoli. Sul braccio, il giocatore del Napoli ha un tatuaggio del volto della compagna.

Al Napoli, in particolare nella seconda parte della stagione, Politano non ha trovato molto spazio. Non è ancora sicuro di proseguire la sua carriera qui, in particolare se Spalletti dovesse richiedere qualche rinforzo per la parte di campo in cui gioca l'esterno ex Inter. Si parla, per esempio, di Bernardeschi che potrebbe escludere Politano. Ma è ancora tutto in divenire, per oggi c'è solo felicità negli occhi della coppia adottata dalla città partenopea.