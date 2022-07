Napoli, penultimo giorno di allenamento a Dimaro: focus sui calci piazzati

Seduta incentrata sui calci di punizione quella di oggi per il Napoli a Dimaro-Folgarida. Domani la squadra azzurra farà le ultime sedute nel ritiro in Val di Sole; dopo alcuni giorni, ci sarà il secondo ritiro, questa volta a Castel di Sangro. Spalletti oggi ha voluto anche monitorare i giovani aggregati alla prima squadra in questi primi dieci giorni di preparazione.