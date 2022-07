Napoli, la carica di Juan Jesus: "La mentalità si costruisce in ritiro"

Nuovi leader crescono. Nel Napoli che in una sola estate ha perso tre bandiere e colonne dello spogliatoio come Lorenzo Insigne , Kalidou Koulibaly e Dries Mertens , Juan Jesus sta scalando sempre più la classifica di gradimento della tifoseria candidandosi come una delle guide di un gruppo rinnovato e ringiovanito.

Napoli, la carica di Juan Jesus dal ritiro

Così mentre il presidente De Laurentiis annunciava la fine delle trattative per il rinnovo del contratto di Dries Mertens, salutato poi dalla società attraverso un video che ha riassunto le prodezze del belga in maglia azzurra negli ultimi nove anni, Juan Jesus da Castel di Sangro ha pubblicato su Instagram un significativo video contenente un messaggio all’insegna dell’unità di intenti in vista della nuova stagione, nel quale il difensore ha sottolineato l’importanza del ritiro non solo come momento di preparazione atletica.