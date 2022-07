Il Cholito Simeone al Napoli: Petagna va al Monza

NAPOLI- Il Monza è vicino all’acquisto di Andrea Petagna . Il suo primo sponsor è Galliani che lo scoprì giovanissimo portandolo al Milan dalla Triestina: «Gli voglio bene, stiamo trattando». Lo sta aspettando Stroppa: « Petagna ? Lo stiamo cercando, vediamo se ci sarà l’ufficialità, può farci crescere». De Laurentiis non lo ha mai ritenuto incedibile perché ha già scelto il suo sostituto: il Cholito Simeone . Ha caratteristiche differenti ma proprio per questo permetterà al Napoli di avere soluzioni inedite alle spalle ma anche accanto a Osimhen . La staffetta dei centravanti, uno esce e l'altro entra, vale anche per gli esterni: ci saranno nuovi innesti solo con l'addio di qualcuno. Ounas è l'indiziato principale a lasciare Napoli, la trattativa per Deulofeu al momento è in stand-by mentre la società ha opzionato il norvegese Solbakken che a dicembre si svincolerà dal Bodo Glimt.

Petagna al Monza, Simeone al Napoli

Petagna ha vissuto due anni all'ombra di Osimhen, ha avvertito l'esigenza di tornare protagonista, sa che può farlo a Monza - è lusingato dall'offerta ricevuta - dove ritroverebbe Berlusconi e Galliani dopo gli anni di crescita al Milan. Il Napoli ha aperto alla cessione, si tratta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 15 milioni. De Laurentiis ha chiesto di eliminare il vincolo della salvezza come condizione per il riscatto. Petagna ha già detto sì ed è in attesa al pari di Simeone che, da buon argentino, non ha mai avuto dubbi sull'idea di accettare la corte del Napoli. Il Cholito è la prima scelta per l'attacco (verrebbe investita una cifra simile a quella ricavata) e il Verona, che lo ha appena riscattato dal Cagliari ma ha già immaginato il futuro senza di lui puntando su Henry e Piccoli, ha aperto alla cessione. Sarà fondamentale la tempistica. Il Napoli ha chiesto a Simeone di aspettare perché prima andrà definito l'addio di Petagna.

Solbakken diretto al Napoli

Aveva incantato la Roma in Conference League tanto da convincere i giallorossi a provarci, ora Ola Solbakken è diretto al Napoli. Il talento norvegese, anni 23, è in scadenza di contratto col Bodo Glimt, si svincolerà a dicembre e per questo il Napoli ci pensa a zero per gennaio, anche se le porte per un suo arrivo imminente - con indennizzo minimo, quasi simbolico, da garantire al club norvegese - restano aperte. Tutto dipenderà dai movimenti in uscita e, soprattutto, dalla posizione di Deulofeu, trattato per settimane e poi messo in stand-by. Lo spagnolo aspetta (ancora) il Napoli ma Giuntoli facendo riferimento al 4-3-3 ha chiarito che ora si cercano esterni puri. Come Solbakken. Che è reduce da una lussazione alla spalla sinistra rimediata il 6 luglio nei preliminari Champions e che è stato a Villa Stuart nei giorni scorsi per una visita di controllo.

Ounas via dal Napoli?

L'indiziato principale all'addio è Adam Ounas che ha 'resettato' il proprio account social eliminando tutte le foto e dunque gli istanti che lo legavano al Napoli. L'algerino, in scadenza nel 2023, ha rifiutato il rinnovo e, oltre agli accostamenti a club italiani come Bologna e Torino, valuta possibili destinazioni estere come la Premier e, soprattutto, la Ligue 1: lo cercano Olympique e Nizza. E Politano? Il caso è rientrato dopo la visita del suo procuratore a Dimaro e il confronto con Spalletti. L'esterno è stato tra i migliori nelle due amichevoli trentine e, pur aspettando cenni dal mercato dopo il tentativo del Valencia che ha offerto dieci milioni rifiutati dal Napoli, si aspetta di vivere una stagione da protagonista alternandosi con Lozano. In attesa di novità sul portiere, Contini è molto vicino alla Sampdoria mentre per Folorunsho spunta l'ipotesi Bari.