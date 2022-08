Napoli verso Verona: personalizzato per Fabian Ruiz, salta la prima

Distratto dalle voci di mercato, che lo vogliono ormai molto vicino al Paris Saint Germain, oggi Fabian Ruiz ha svolto lavoro personalizzato e non prenderà parte alla trasferta del Napoli a Verona, in programma domani alle 18.30 per l'esordio in campionato. Lo spagnolo si prepara dunque a fare le valigie e a salutare i compagni per la nuova avventura in Francia.