Napoli subito in campo: partitella con la Primavera

A meno di 24 ore dal rotondo successo di Verona, 5-2 il punteggio finale, il Napoli si è ritrovato a Castel Volturno, all'SSC Konami Training Center, per riprendere ad allenarsi in vista della prossima partita di campionato. È in programma allo stadio Maradona, contro il Monza, domenica con orario d'inizio alle 18.30.

Napoli: attivazione per chi non ha giocato a Verona Il gruppo è stato diviso in due. Chi è andato in campo al Bentegodi, infatti, ha svolto lavoro di scarico, un po' in palestra e un po' in campo. Per tutti gli altri uomini della rosa attivazione e poi partitella di allenamento contro la Primavera.