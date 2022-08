Napoli, si ferma Demme: contusione tra caviglia e piede

Napoli, infortunio per Demme

Come riportato da 'Sky Sport', il centrocampista tedesco ha rimediato una contusione molto dolorosa tra caviglia e piede e sarà sottoposto agli esami strumentali del caso per valutare l'esatta entità dell'infortunio. Demme, alla terza stagione intera con la maglia del Napoli dove era arrivato nel gennaio 2020, sembra destinato a restare in maglia azzurra anche nell’annata che ha appena preso il via, nonostante l’arrivo di Tanguy Ndombele.