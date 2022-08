Napoli, Di Lorenzo verso la prima da capitano al Maradona: "Vi aspettiamo"

Dopo l’esordio con goleada a Verona per il Napoli è tempo di debutto interno stagionale, contro la matricola Monza. La partita dei debutti, quello stagionale in casa della squadra di Luciano Spalletti , che ha disputato l’ultima partita ufficiale davanti ai propri tifosi lo scorso, e quello assoluto dei brianzoli in trasferta in Serie A, segnerà un’altra prima volta, quella di Giovanni Di Lorenzo con la fascia da capitano al Maradona.

Di Lorenzo carica i tifosi aspettando il Monza

Facile immaginare che alla naturale emozione per la prima volta con il simbolo del leader del gruppo attorno al braccio per il campione di Euro 2020 con l’Italia si aggiungerà quella di rivestire questo ruolo davanti al pubblico amico e in uno stadio intitolato al capitano per eccellenza nella storia del Napoli. Di Lorenzo è comunque pronto per l’evento e a due giorni dalla partita ha caricato compagni e tifosi attraverso un post sul proprio profilo Instagram: "Pronti per la prima partita al Maradona, ci vediamo domenica" ha scritto Di Lorenzo accanto a una foto di sé in allenamento, facendo comprensibilmente il pieno di complimenti, ringraziamenti e in bocca al lupo da parte del popolo azzurro, che ha accolto con entusiasmo la scelta di Spalletti e della squadra di affidare a Di Lorenzo l’eredità di Lorenzo Insigne.