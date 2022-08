Napoli, ipotesi allenamento a porte aperte al Maradona

Tanguy Ndombele , Giovanni Simeone e Gianluca Raspadori non sono stati mandati in campo dal tecnico toscano né dall’inizio, vista la scelta dell’allenatore di confermare in blocco la formazione vittoriosa a Verona alla prima giornata, e neppure a match in corso. Così per il prossimo “abbraccio” ai tre ultimi acquisti i tifosi potrebbero dover aspettare la sfida del 31 agosto alle 20.45 contro il Lecce del grande ex Marco Baroni, ma il condizionale è d’obbligo visto che la società starebbe preparando una sorpresa ai propri tifosi: un allenamento a porte aperte al Maradona.

Napoli, i tifosi aspettano il debutto di Ndombele, Raspadori e Simeone

Dopo l’ottima risposta avuta in termini di pubblico per la gara contro il Monza e in generale l’entusiasmo destato dall’inizio di campionato della squadra il Napoli sta valutando di far allenare la squadra allo stadio nella giornata di mercoledì 24 agosto per quella che diventerebbe una vera e propria “presentazione in azione” per Ndombele, Raspadori e Simeone. Se ne saprà di più nelle prossime ore e comunque dopo la ripresa degli allenamenti prevista per martedì dopo il giorno di riposo di lunedì.