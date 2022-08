Tiribocchi: "Raspadori può aiutare Osimhen ed il Napoli, ecco come"

Simone Tiribocchi , ex giocatore del Lecce e ora commentatore televisivo, parla del Napoli che questa sera affronta proprio i salentini. E lo fa a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show. L'ex attaccante vede gli azzurri come la squadra che al momento esprime il miglior calcio, viatico per provare a vincere lo scudetto.

Tiribocchi: “Kvara da campione a giocatore da buttare: non va bene”

Tiribocchi parla di Kvaratskhelia, che a Firenze ha avuto una battuta a vuoto: “A Napoli, come in Italia manca equilibrio. Dopo Firenze, Kvaratskhelia è diventato da buttare, mentre dopo Verona e Monza era il campione di un Napoli da Scudetto. Non va bene così, serve obiettività e calma. A Firenze gli azzurri hanno fatto un'ottima partita, sciupando solo un episodio importante. Questa squadra deve continuare a lavorare con pazienza, Spalletti ha tutto per continuare a lottare per lo scudetto anche quest'anno”.