Napoli, omaggio a Fabian: i suoi gol in una clip

Un addio salutato con i gol. Il Napoli ha voluto rendere omaggio ai quattro anni che Fabian Ruiz ha disputato con la maglia azzurra, postando sui social una clip con alcune delle reti segnate dal centrocampista che si è appena trasferito al Paris Saint Germain . Un bel saluto, non c'è che dire. In allegria, con le esultanze, ma soprattutto con le prodezze di Fabian.

Sono stati quattro anni, quelli al Napoli, in cui Fabian ha costantemente fatto sentire la sua presenza nel reparto nevralgico del campo. Sfruttando una qualità, il tiro da lontano. Molti dei gol inseriti nella clip sono proprio di questa fattura, ma non mancano i tiri a giro e gli inserimenti in area di rigore.

Nella sua esperienza in azzurro, Fabian ha segnato 18 gol in campionato, giocando 125 partite. L'anno scorso perfetta era stata la sua intesa con il compagno di reparto Anguissa. Ma anche in zona gol, ha dimostrato di migliorare di stagione in stagione: 7 le reti segnate l'anno passato in 38 match. Un'arma, usata un po' da tutti gli allenatori che si sono succeduti in questo quadriennio: Ancelotti, Gattuso e Spalletti.