Sarri, il Napoli e De Laurentiis: "Tanto ha sempre ragione lui..."

ROMA - Per Maurizio Sarri Lazio-Napoli è stata una partita piuttosto particolare, una sfida al proprio passato. Il tecnico biancoceleste ha infatti vissuto sotto il Vesuvio uno dei momenti più alti della propria carriera portando i partenopei a un passo dalla vittoria dello scudetto. Il campo, intanto, nonostante il vantaggio dei padroni di casa firmato da Zaccagni a pochi minuti dal fischio d'inizio, ha dato ragione ai ragazzi di Luciano Spalletti, che sono riusciti a ribaltarla grazie alle reti di Kim, alla fine della prima frazione, e del solito Kvaratskhelia .

Sarri sul Napoli e De Laurentiis

A proposito del suo "vecchio Napoli", Sarri ha detto: "Una squadra forte, anche se mi ha fatto strano non vedere in campo Lorenzo (Insigne, ndr) e Ciro (Mertens, ndr)". L'allenatore della Lazio, ai microfoni di Sky ha poi parlato anche dell'addio voluto dal presidente Aurelio De Laurentiis: "Stasera mi ha ispirato un leggero giramento. Mi fa impressione vedere la squadra senza Lorenzo e Ciro, ne sono rimasti pochi di quelli che c'erano ai miei tempi. Io ho bellissimi ricordi di Napoli e uno brutto che è relativo al presidente che presenta Ancelotti senza dirmi nulla. Quello resta un brutto ricordo, con il presidente non ci ho mai parlato perché tanto ha sempre ragione lui".

