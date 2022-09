Lazio-Napoli, le pagelle biancocelesti: Immobile isolato

Provedel 7,5

Fa il fenomeno, ma sul serio, su Kvara (tre volte) e su Zielinski (5’ st), poi, siamo al miracolo. Da beatificare.



Lazzari 6,5

Nonostante Kvara, sa dove andare e quando andarci. Sente fitte nell’anima ma ha un coraggio da leoni che meriterebbe il rigore.



Hysaj (39’ st) sv

Entra per imprimere qualcosa.



Patric 5,5

Pare reattivo, a modo suo, e sa come andare ad occupare lo spazio. Per poco non fa carambola con Luis Alberto e combina il patatrac, ma sarebbe stata sfortuna clamorosa.



Romagnoli 6

Scruta Osimhen con intelligenza e non gli concede campo. Va peggio nella ripresa, quando brividi ne avverte pure perché il nigeriano è «entrato». Ma fa la resistenza.



Marusic 4,5

È ballerino, magari preoccupato dalla vivacità di Lozano o dalla fasciatura per la capocciata con Lozano.



Milinkovic 5

Un errore sanguinoso che per poco non spalanca a Kvara le porte della felicità. Poi un’ombra.



Cataldi 5,5

Un pizzico di calcio verticale, non quello che serve per dare imprevedibilità .



Basic (30’ st) 5,5

Dovrebbe aggiungere (almeno) freschezza: rimane inchiodato, nella terra di mezzo.

Luis Alberto 5

Vorrebbe essere la spruzzata di genialità sulla Lazio. E invece passeggia e osserva Anguissa.

Vecino (8’ st) 6

Il fisico per contenere la mareggiata, eppure non basta.

F. Anderson 6,5

Le accelerazioni che fanno scattare l’allarme azzurro si avvertono su quella corsia. Il 2-2 glielo nega Meret.

Cancellieri (39’ st) sv

Gli spiccioli della partita.

Immobile 5,5

Il Napoli gli fa venire (in genere) il languorino e invece per 45’ non ha palloni, né va a trovarne come sua buona abitudine.

Zaccagni 6,5

Lancia un missile che illumina poi soffre con umiltà a coprire.

Pedro (8’ st) 5

È tanto largo da rimanere fuori dal match.

Sarri (all.) 5,5

La partenza è incoraggiante ma la Lazio dura poco, una ventina di minuti, semmai trenta, e poi viene travolta, in lungo e in largo. La reazione è insufficiente.