Napoli, ripresi gli allenamenti: Lozano è tornato in gruppo

Dopo la prima fase di attivazione in palestra e un circuito di forza, il Napoli ha svolto un lavoro tecnico tattico. Chi mercoledì non era sceso in campo per la partita di Champions ha concluso l'allenamento con una partita a campo ridotto e conclusioni verso la porta.

Capitolo infortunati: c'è una buona notizia per l'allenatore. Hirving Lozano ha ripreso a pieno ritmo, svolgendo l'intera sessione in gruppo. Diego Demme ha fatto allenamento personalizzato in campo, soltanto terapie per il nigeriano Victor Osimhen che, come sappiamo, sarà assente domenica contro i rossoneri, così come dall'altra parte mancherà Rafael Leao.

Per Spalletti, ci sarà il dubbio in attacco su chi schierare al posto di Osimhen: Raspadori – che ha risolto la partita contro lo Spezia la settimana scorsa ed è stato letale anche con i Rangers – o l'argentino Simeone, in gol in Champions contro il Liverpool.