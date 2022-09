Novellino confida: “Milan e Napoli sono le migliori”

L'ex allenatore prosegue: “Si è parlato tanto delle assenze dei vari Insigne, Mertens e Koulibaly. Il campo parla per il club. I meriti vanno alla società e a Spalletti che ha saputo dare un gioco e forza mentale all'ambiente. Il Napoli sta disputando gare straordinarie in Champions League, vedo serenità e al tempo stesso cattiveria. Questa è la consapevolezza della propria forza".

Chi vince domenica non fa passi decisivi verso il titolo, naturalmente, ma acquisisce grande autostima per il prosieguo del campionato. Pioli e Spalletti lo sanno, ma non sono capaci di essere attendisti. Giocheranno per vincere, senza paura.