Napoli, Simeone: "Non solo qualità, abbiamo voglia di vincere"

Simeone: "Abbiamo avuto voglia di vincere"

"Questo Napoli ha tanta qualità, quando uno fa un movimento si trova coi compagni - sono le parole dell'attaccante argentino -. Oggi Politano ha lasciato tutto in campo e questo ti dà carica e ti fa capire che questa squadra non è solo qualità: è anche sforzo, sacrificio, voglia di vincere". Sulla rivalità con Raspadori: "E' un bravissimo ragazzo, abbiamo un bellissimo rapporto. E' una grande persona. Poi è Spalletti a decidere chi mettere in campo, io e Raspadori abbiamo stili di gioco diversi".