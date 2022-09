Napoli: esultanza e orgoglio social dopo aver battuto il Milan

Grande gioia in casa Napoli dopo il 2-1 di San Siro contro il Milan firmato dal rigore di Politano e dal colpo di testa di Simeone . La squadra ha dato libero sfogo alla felicità prima negli spogliatoi e poi sui social. All'allegria si è sommato l'orgoglio per aver espugnato un campo che non cadeva sotto i colpi nemici da gennaio.

Di Lorenzo: “Grandissima vittoria, orgoglioso di noi”

Il capitano, Di Lorenzo, scrive: “Serate come queste servono per capire le proprie potenzialità. Una grandissima vittoria, orgoglioso di noi”. Anguissa, sontuoso anche contro la squadra di Pioli, indica la rotta giusta: “Una grande partita non si gioca, si vince”. Zielinski, che questa volta ha lasciato l'incombenza del tiro dal dischetto a Politano, non sta nella pelle: “Campioni d'Italia battuti”. E a commentare arriva anche l'ex, Gokhan Inler: “Che gioia”.