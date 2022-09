Napoli, infortunio Politano: cosa dicono gli esami

Napoli, Politano: distrazione del legamento peroneo

Il tecnico azzurro Luciano Spalletti incrocia le dita in vista della fine del periodo di pausa delle nazionali, in cui il Napoli ospiterà - nella sfida di sabato 1° ottobre allo stadio "Diego Armando Maradona", con fischio d'inizio alle 15 - il Torino allenato da Ivan Juric. A dare il proprio parere, l'ex medico della Nazionale Enrico Castellacci, intervenuto a Radio Marte: "L'infortunio di Politano? Dovrebbe stare fermo per circa due settimane, si era visto in tv che aveva subito una distorsione fastidiosa. La diagnosi però parla di distrazione, quindi non dovrebbe essere niente di grave, anche se da lontano non è facile fare previsioni. Magari tra 20 giorni sarà già in campo".