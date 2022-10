Altafini: "Per lo scudetto tifo Napoli, ma non sarei ben visto in città"

Sette stagioni al Napoli, nel pieno della carriera, quasi 100 gol realizzati, uno scudetto sfiorato e la coppia dei sogni con Omar Sivori. Eppure José Altafini dai tifosi azzurri è ricordato come “José core 'ngrato”, per quell’inatteso passaggio alla Juventus nell’estate ’72 e soprattutto per quel gol decisivo per lo scudetto dei bianconeri nel ’75.

Altafini e l'addio al Napoli: "Non mi volevano più..."

Intervistato da Radio Crc nel corso della trasmissione "Si Gonfia La Rete" il popolare ex attaccante anche del Milan, oltre che del Brasile e dell’Italia, è tornato a parlare di Napoli, rivelando come i colori azzurri in famiglia siano molto apprezzati: "In casa mia si tifa solo Napoli, ma se gli azzurri vincessero lo scudetto, non so se sarei ben visto in città per i festeggiamenti. Poi sulla scelta di andare alla Juve: “Andai via perché il Napoli non mi chiese di restare, poi mi chiamò la Juventus e accettai il passaggio".