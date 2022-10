Marcolin: "Il Napoli ha il miglior centrocampo d'Europa col City, ma Anguissa è unico"

Anche Dario Marcolin si associa ai complimenti unanimi al Napoli per lo straordinario inizio di stagione vissuto dalla squadra di Spalletti. Mai aggettivo è stato più azzeccato, perché gli azzurri stanno facendo davvero qualcosa di fuori dall’ordinario, con una striscia aperta di nove vittorie consecutive tra campionato e Champions League, 39 gol in 13 partite ufficiali , il miglior attacco della Champions League con il pass per gli ottavi già in cassaforte.

Marcolin e il Napoli "camaleontico: "Cambiano i giocatori, lo spettacolo è sempre lo stesso"

Solo Lecce e Fiorentina, ad agosto, hanno saputo fermare la marcia di Kvaratskhelia e compagni, e l’ex centrocampista, nonché ex capitano del Napoli negli anni bui della Serie B e del pre-fallimento, oggi allenatore e al momento opinionista per DAZN, ha rimarcato intervenendo a Radio Marte nel corso di 'Radio Sport Live' come la qualità del gioco della squadra oltre ai risultati non mutino al cambiare degli interpreti: “Stiamo vedendo un Napoli strabiliante, ma ormai ci stiamo felicemente abituando. Molti pensano a quando il Napoli avrà problemi e puntualmente i problemi, e tanti, li hanno gli avversari. È significativo che anche cambiando 3-4 calciatori il risultato non cambi".

"Ndombele ha caratteristiche differenti da Anguissa"

Marcolin non vede quindi nubi all'orizzonte del Napoli, eccezion fatta per l'infortunio subito da Anguissa, "pezzo unico" nel centrocampo azzurro: "La sua assenza potrebbe essere pesante - spiega l'ex mediano anche della Lazio - ll Napoli ha il miglior centrocampo d’Europa insieme a quello del City, ma nessuno sa fare tutto come Anguissa. Ndombelè è bravo con la palla tra i piedi, meno quando deve contrastare. Dovrà migliorare". Poi sul pericolo rappresentato dalla pausa del campionato per il Mondiale: "Spalletti ha abituato tutti a partenze lanciate, la speranza è che a gennaio ne abbia un’altra...".