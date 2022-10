Spalletti: "Il mio lavoro è dare gioia a chi ama il Napoli"

Il lanciatissimo Napoli ospita il Bologna allo stadio Maradona. Sembrerebbe una partita ideale per proseguire la marcia in testa alla classifica e ottenere la decima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. Gli azzurri devono rinunciare agli infortunati Rrahmani e Anguissa e Luciano Spalletti indica, in conferenza stampa, la strada giusta per proseguire a sognare.

Spalletti: "Facile gestire la rosa, si gioca sempre in 11"

Il tecnico parte parlando delle tante armi che ora ci sono in attacco: "La gestione è facile, si gioca in 11 e le rose vengono fatte di 25 calciatori. E' importante in alcune posizioni avere queste risorse, se non avessimo avuto Raspadori e Simeone sarebbe stata dura vincere tutte queste gare, ora di volta in volta si valuterà e si terrà conto della forza dei calciatori. In questo momento ad esempio Zanoli non può fare Di Lorenzo, ma in altre situazioni c'è possibilità di cambiare perché magari si equivalgono per forza ed esperienza e se ne tiene conto senza fare troppi calcoli ma guardando l'atteggiamento corretto. Più voi siete in difficoltà nell'indovinare la formazione, ma loro sono una risorsa per me, se vedete tutti gli allenatori cambiano i 3 davanti tranne quelli che hanno più qualità di altri".

Spalletti: "Napoli eccitante attualmente"

Il Bologna: "Ogni partita è un viaggio verso l'ignoto. Bisogna ripartire e fare sempre le stesse cose, nel calcio funziona così. Nonostante le tante difficoltà, la mia squadra è eccitante attualmente. Ho l'impressione che ogni partita carichi questo Napoli".

Spalletti: "Ndombele sostituirà Anguissa"

Come si sostituiscono Rrahmani e Anguissa: "Noi abbiamo quattro calciatori forti nei giocatori centrali, nell'ultimo caso ho scelto così differentemente da quanto fatto a Cremona perché lì buttavano la palla in area e Ostigard è uno dei più forti che io abbia allenato sui colpi di testa, ma l'Ajax ha davanti uno piccolino e volevamo prenderli e si gioca a campo aperto e Kudus è velocissimo e Jesus ha velocità importante ed è più adatto a coprire quel campo. Sono caratteristiche, chi giocherà dipende dal tipo di partita, sono entrambi affidabili. In mezzo ci serve un po' di forza e Ndombele ha queste caratteristiche qui, basta...".

Kim sul centro destra ha avuto qualche problema: "Lui all'inizio mi disse che era abituato a destra, il sinistro non è il suo piede, era preoccupato. E' vero però che ha avuto una palla persa, ha rischiato una palla in cui è stato bravo Meret, però è così, lui quando gli ho detto che avrebbe giocato a destra ha detto 'finalmente' e tirato un sospiro".

Spalletti: "Demme è recuperato, meno male"

A centrocampo il Napoli perde Anguissa, ma recupera Demme: "Sta benissimo, ha recuperato e meno male viste le cose che succedono, siamo contenti di averlo recuperato". Avere la squadra al completo per puntare agli obiettivi del club:"Si può giocare meglio di così, anche perché abbiamo commesso anche degli errori in questo avvio di stagione. Non dobbiamo farci travolgere dall'euforia, anche se abbiamo ottenuto grandi risultati. La classifica e le squadre nelle zone alte ci consentono di stare con i piedi per terra. Poi non sappiamo dove si può arrivare, il nostro obiettivo è vincere le partite e questo ci dà autostima e tranquillità per la prossima partita, da qui dipende dove possiamo arrivare e capiremo col passare delle gare". Anche perché "noi ci chiediamo quanto siamo forti noi, non gli avversari, quello è stimolante. La ricerca di consapevolezza, coraggio, da esibire ad ogni partita e poi si vede se gli altri saranno all'altezza o superiori, ma valutiamo ciò che abbiamo noi".

Spalletti: "Il mio lavoro è dare gioia a chi ama il Napoli"

Questo Napoli ha fatto entusiasmare di nuovo la città: Spalletti è felice? "Non ho l'attitudine ad esternarlo, ma era quello che si sognava dall'inizio dell'anno, riavere lo stadio pieno, il Maradona in festa, e ti fa piacere perché il tuo lavoro è dare gioia a chi ama il Napoli e lo stai realizzando, ma finisce lì dopo la partita perché è un carico da dover rifare la volta successiva e le aspettative crescono di più, devi fare sempre quella roba lì. Da una parte ti rende felice, ma poi sai che la volta dopo devi aggiungere ancora qualcosa".

Spalletti: "Osimhen non sapeva neanche perché aveva tolto la maglia"

Osimhen al 4-2 all'Ajax ha esultato come un pazzo: "Mercoledì Kvara era quello indicato a calciare il rigore. Victor aveva voglia di esserci con l'Ajax. Gli ho chiesto perché avesse tolto la maglia e non sapeva neppure il motivo". E' la stessa euforia che contagia tutti: "Sicuramente la voglia di contagiarsi dalla forza dei compagni, di stabilire delle rincorse nella fase difensiva per aiutare la retroguardia. Sarebbe bello avere costantemente questo atteggiamento perché darebbe forza al gruppo. Vogliamo mettere qualcosa in più per contagiare tutti ed andare sempre più avanti".