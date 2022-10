Napoli, Juan Jesus va in gol con la maglia di Halloween e diventa 'BatJuan'

Secondo gol con la maglia del Napoli per Juan Jesus , autore contro il Bologna della rete del momentaneo 1-1, quattro minuti dopo il vantaggio rossoblù firmato da Joshua Zirkzee. Il difensore brasiliano ha siglato la seconda rete in maglia azzurra, nove mesi dopo quella che aveva aperto la goleada contro la Salernitana (4-1) sempre al Maradona.

Il Napoli e la cooperativa del gol: 15 giocatori diversi in rete in stagione

L’ex difensore di Inter e Roma è il 15° giocatore differente, 13° in campionato, ad andare in gol nei primi due mesi della stagione del Napoli e in entrambi i casi si tratta di un record: il primo a livello europeo nei 5 campionati top, il secondo limitamente alla Serie A. Non male per un giocatore non proprio abituato a gonfiare le reti avversarie, se è vero che JJ aveva segnato un solo gol in nerazzurro e uno in giallorosso, sempre in campionato, e che il brasiliano non è ancora riuscito ad esultare nelle partite giocate nelle coppe europee.

"Bomber" Juan Jesus e l'ironia social: ecco 'BatJuan'

Poco male, il compito del brasiliano è quello di proteggere la difesa e di farsi trovare pronto se qualche titolare è assente, come successo proprio contro il Bologna per l’infortunio di Amir Rrahmani. Subito dopo la partita Juan Jesus ha prontamente festeggiato il gol su Instagram, scherzando anche sull’avvicinarsi di Halloween, “omaggiato” dal Napoli con la maglia con i pipistrelli disegnati, già sfoggiati dalla squadra contro il Torino: "POV: quando metti la maglia coi pipistrelli e ti trasformi in…BATJUAN!!!” l’ironia di Juan Jesus, che ha sfruttato il gioco di parole con il proprio nome per poi riempire il post con gli hashtag d’ordinanza, #jammja, #forzanapoli #NumberJuan e, appunto,#BATJUAN.