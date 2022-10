L'agente di Demme: “Ora che è tornato, farà rifiatare qualcuno”

Diego Demme è tornato: pochi minuti, ma sufficienti per essere di nuovo a tutti gli effetti un rinforzo per il Napoli a centrocampo. E sarà importante nel corso dell'anno, in particolare quando avrà ritrovato la piena forma. Il suo agente, Marco Busiello, parlando a 'Radio Goal', su Radio Kiss Kiss Napoli, è convinto di questo.

Busiello: “La fiducia di Spalletti è immutata” Busiello dice infatti: “Siamo felici che sia tornato, gli mancava molto il campo. E' in discreta forma, ma avrà bisogno di tempo per avere i 90' nelle gambe. La fiducia di Spalletti nei suoi riguardi è rimasta immutata. La crescita di Diego è stata fermata da qualche episodio sfortunato, anche in estate si stava allenando bene prima dello stop. Ma ora sta bene e noi siamo felici di questo”.