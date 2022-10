I 5 numeri impressionanti del Napoli: ecco perché Spalletti fa paura a tutti

42 gol fatti

Il Napoli ha segnato finora 42 gol in 14 partite (25 in campionato e 17 in Champions), una media di tre alla volta. A questi ritmi non solo arriverebbe sicuramente oltre le 100 reti (come succede ormai quasi sempre dall’epoca Benitez in poi) ma potrebbe addirittura porsi come obiettivo quello dei 150 gol stagionali.

10 vittorie consecutive

La striscia positiva del Napoli è arrivata a 10 vittorie consecutive fra campionato e coppa, nessuna big in Europa ha questo passo. Gli azzurri sono imbattuti in campionato così come Psg, Real Madrid e Atalanta, le uniche altre tre squadre dei 5 top campionati europei a non aver ancora subito sconfitte.

15 giocatori a segno

Spalletti, come al solito, sta portando a rendere a livelli alti tutti gli elementi della rosa. Lo dimostra anche il numero dei marcatori stagionali: con la rete di Juan Jesus al Bologna salgono a 15 diversi considerando tutte le competizioni (Kvaratskhelia 7, Raspadori 5, Zielinski, Politano, Osimhen e Simeone 4, Anguissa e Lozano 3, Kim 2, Di Lorenzo, Lobotka, Olivera, Ndombele, Elmas e Juan Jesus 1). Il Napoli è la squadra che ha segnato con più giocatori diversi in questa stagione tra quelle dei maggiori cinque campionati europei.

7 gol dei subentrati

La rosa profonda del Napoli sta dando a Spalletti la possibilità di cambiare verso alla partita con i 5 cambi a disposizione. Gli azzurri hanno segnato sette gol con giocatori subentrati in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra nei maggiori cinque campionati europei in corso. Il più incisivo sicuramente Simeone, che ha una media gol di 1,27.

7 gol su calcio d'angolo

Un altro asso nella manica di Spalletti sono i calci piazzati. Gli schemi su punizione ne hanno spesso esaltato il lavoro in allenamento, ma quest’anno il Napoli sta sfruttando benissimo i calci d’angolo. Finora gli azzurri hanno segnato sette gol sugli sviluppi di tiri dalla bandierina, più di qualsiasi altra squadra nei maggiori cinque campionati europei.I soloni parlano, il Napoli risponde sul campo.