D'Amico: “Ottimo mercato Napoli, ha sostituito chi sembrava insostituibile”

D'Amico: “Okoli promessa, i giovani bravi devono giocare”

Ci si sposta sui giovani e la politica degli allenatori italiani in merito: “Okoli? È molto bravo sia come profilo atletico e sportivo, sia come ragazzo. È una delle promesse del nostro calcio se così si può dire. Il nostro campionato è per allenatori che giocano con calciatori internazionali. Quando vinci all’estero hai possibilità di vincere in Italia. È giusto che i giovani possano avere la loro ribalta. Anche nel caso di Fagioli con la Juve, solo in Italia ci si fa problemi, se uno è bravo gioca. La Juve sta facendo giocare Fagioli perché sa che il prodotto è di qualità”. Su Kvaratskhelia e ancora Fagioli: “Quando compriamo un giovane dall’estero il fatto di essere giovane è un valore aggiunto, quando sboccia in casa nostra aspettiamo per inserirlo. Questa è una mentalità italiana che riguarda solo il calcio”.