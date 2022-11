Napoli in ansia per Kvaratskhelia: la lombalgia 'impazza' su Google

NAPOLI - Una città con il fiato sospeso, stretta attorno al suo nuovo idolo. Un amore a prima vista quello tra Napoli e Kvaratskhelia, fuoriclasse georgiano capace di sostituire nei cuori azzurri due idoli come Insigne e Mertens. Giorni difficili e prime avversità per il giovane talento di Spalletti, che medita di cambiare casa dopo aver subìto il furto di un'auto e sarà out nel big-match contro l'Atalanta a causa di una lombalgia .

Fiato sospeso

Una notizia che ha messo in apprensione il popolo partenopeo, spiazzato dall'infortunio di Kvara che in questo avvio di stagione ha trascinato a suon di magie il Napoli, primo in campionato e approdato agli ottavi di Champions League vincendo il girone davanti al Liverpool. E per capire l'entità dello stop e i tempi di recupero i tifosi azzurri si sono riversati in massa sul web, tanto che nelle ultime il termine 'lombalgia' è stato il più cercato su Google nella zona della Campania.