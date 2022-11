Napoli, a Osimhen il Globe Soccer Award come miglior giovane

Napoli: Osimhen premiato come miglior giovane

"Congratulazioni a Victor Osimhen per aver vinto il Globe Soccer Award 2022 come miglior giovane emergente dell'anno", è la nota diffusa dall'organizzazione dell'evento di Dubai. L'attaccante azzurro, che non sarà presente ai Mondiali perché la sua Nigeria è stata eliminata nelle qualificazioni, ha preceduto il gioiello del Barcellona Gavi e il centrocampista del Real Madrid Federico Valverde. Nella manifestazione in corsa anche il dirigente dei partenopei Cristiano Giuntoli, per il premio come best Sporting Director dell'anno.