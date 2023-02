Spalletti parla a sorpresa: l'appello ai tifosi del Napoli

Dichiarazioni a sorpresa. Inattese e inaspettate. Ma ricche di significato. Mentre era in corso l'intervista a Gollini alla radio ufficiale, ha preso la parola l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti: "Faccio un appello ai tifosi. Adesso è più importante il loro sostegno di quello che posso dire io in campo. Che ci stiano vicini, soprattutto ora. Si fa tutto per la città, la maglia, la squadra e la storia di Napoli. Niente per singoli. Che diventi uno slogan". Queste le sue dichiarazioni rilasciate in diretta a Kiss Kiss Napoli.