Cremonese, Napoli e Argentina: l'incredibile combinazione che si ripete

Grazie alla vittoria sul campo della Roma (2-1 con il gol di Dessers e l'autorete di Celik), la Cremonese approda in semifinale di Coppa Italia. Un risultato storico per i lombardi. Per ritrovare l'ultima volta in cui riuscirono a realizzare questa impresa, bisogna fare un passo indietro fino alla stagione 86-87, quando i grigiorossi, allenati da Mazzia, vennero sconfitti ad un passo dalla finale dall'Atalanta.