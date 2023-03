Napoli, ora spuntano anche "le cozze alla Osimhen": la foto è virale

Napoli, sono nate anche le cozze alla Osimhen

Le cozze sono appena raccolte e decorate con pezzi di limone a ricordare i suoi ricci capelli biondi e poi, immancabile, la maschera ad ornare il tutto. Probabilmente nelle prossime ore nasceranno altre idee originali. D'altronde Osimhen è l'idolo di tutti, dei grandi e dei piccoli: a carnevale molti bambini si sono travestiti come lui e allo stadio già da mesi è in vendita la sua maschera protettiva al volto. Osi potrebbe anche toglierla ma ormai la tiene sempre con sé come fosse un portafortuna. Per lui era pronta anche una protezione speciale per lo scudetto, ma lui l'ha rifiutata. Tiene troppo a questa e non vuole cambiarla.