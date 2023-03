Simeone convocato in Nazionale, l'annuncio dall'Argentina

La notizia più attesa. Giovanni Simeone torna in Nazionale. L'attaccante del Napoli sperava di esserci già al Mondiale. Ha vissuto da spettatore il trionfo in Qatar e ora sta per rientrare nel giro. Il ct Scaloni ha deciso di convocarlo in extremis per le amichevoli dell'Argentina in programma a marzo contro Panama e Curaçao. Lo scrive dall'Argentina TycSports. Il centravanti allenato da Spalletti inizialmente non era stato inserito nell'elenco dei convocati. Una bellissima notizia per il Cholito, reduce dalla trasferta in Spagna dove ha festeggiato col papà un importante traguardo raggiunto dal tecnico con l'Atletico Madrid: le 613 panchine.