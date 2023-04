De Laurentiis è una furia: cosa ha detto sugli scontri. E su Kvaratskhelia…

Aurelio De Laurentiis non si dice "preoccupato" per la sconfitta col Milan perché "fa parte del calcio dove tutto può succedere". Il presidente del Napoli, piuttosto, è deciso nel commentare gli scontri avvenuti domenica sera al Maradona: "Questa è una storia che dura da 50 anni. Finché non si prende la legge della Thatcher e la si mutua in Italia, avremo sempre questi problemi. Quelli non sono veri tifosi ma delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio". Il patron azzurro è intervenuto all'evento "Verso lo stadio del futuro" organizzato dalla Lega Serie A al Salone d'Onore del Coni e, tra le altre cose, ha parlato del tema Festa Scudetto: "Avverrà allo stadio e non penso ci saranno problemi. Ma non è che ci stiamo portando iella da soli parlando di scudetto? Alla fine magari questo scudetto s'ammoscia" ha detto col sorriso.