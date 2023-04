Maldini contro Spalletti: "Per i miei gusti ha parlato anche troppo"

Maldini, la sua risposta alle parole di Spalletti

In conferenza stampa prima della sfida di Champions League, il tecnico azzurro ha elogiato Maldini svelando un retroscena legato al passato quando lo avrebbe voluto allo Zenit e ricordando di un post social in cui compare anche la maglia della storica bandiera del Milan. Proprio Maldini è tornato sull'argomento a Infinity: "Spalletti? Non voglio commentare. L'ha già fatto lui e per quelli che sono i miei giusti l'ha fatto anche parlando troppo". Maldini ha parlato anche del rinnovo di Leao: "La fiducia cresce, ma oggi non è l'argomento giusto".