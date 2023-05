Napoli, non solo Zielinski: chi sono gli altri in scadenza nel 2024

Presto sarà tempo di scelte e decisioni da prendere. Sono diversi i calciatori del Napoli in scadenza di contratto nel 2024. Qualcuno, come Rrahmani, è ad un passo dal rinnovo, per altri, vedi Zielinski che lo ha confermato dopo il ko di Monza, il futuro è un rebus e tutto resta incerto. Il centrocampista polacco, ad esempio, guadagna tanto, l'ultimo stipendio risale al 2020, oggi la politica aziendale è differente - con la riduzione del tetto ingaggi - e dunque servirà un'intesa per l'accordo.