Il tatuatore di Spalletti: "Tutti i retroscena del suo tatuaggio"

Il tricolore e lo stemma del Napoli : questi gli elementi del tatuaggio con il quale Luciano Spalletti ha voluto ricordare per sempre lo scudetto conquistato con gli azzurri. Il suo primo tatoo, il secondo subito dopo con i nomi dei figli sull'altro braccio. A svelare i retroscena di questi tatuaggi è stato direttamente il suo tatuatore, Valentino Russo .

Spalletti, le parole del tatuatore

Queste le sue parole ai microfoni di RTL 102.5: "Ci abbiamo messo un'oretta e mezza. All'inizio lui voleva fare i nomi dei figli e qualcosa inerente allo Scudetto. Poi ha visto lo scudetto di Di Lorenzo (clicca QUI per vederlo) che ho fatto qualche giorno fa e voleva farlo simile, fino a farlo uguale. Se gliel'ho fatto gratis? Lui mi ha sequestrato la valigia e non voleva farmi andare via, ma è ovvio che sì".