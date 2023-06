Napoli su Gabri Veiga: in che posizione giocherebbe con Garcia

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli, si andrà avanti con la filosofia del 4-3-3 o, comunque, degli esterni come riferimenti fondamentali per lo sviluppo della manovra offensiva. La squadra cambierà qualche interprete, sta per cominciare anche il mercato, tra i profili monitorati dal club di De Laurentiis, come possibile erede di Zielinski, c'è il talentuoso Gabri Veiga, spagnolo, 21 anni, gioiellino del Celta Vigo. La domanda sorge spontanea: dove potrebbe giocare nel Napoli di Garcia?