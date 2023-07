Napoli, si riparte senza Osimhen e Kvaratskhelia: l'elenco dei presenti

Mancano alcuni big, come Osimhen e Kvaratskhelia, ma è già folto l'elenco di calciatori del Napoli che questa mattina si è ritrovato a Castel Volturno per i test medici e fisico-atletici in vista della partenza per Dimaro Folgarida prevista per domani. Ieri Garcia aveva accolto alcuni giovanissimi della Primavera, oggi il primo approccio con Juan Jesus, Demme, Lozano, Politano, Olivera, Mario Rui e poi ancora Gaetano, Zedadka e Zanoli che hanno aperto ufficialmente la nuova stagione azzurra.