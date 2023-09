Napoli, novità su Politano e Garcia riabbraccia un nazionale

Allenamento mattutino per il Napoli a tre giorni dalla sfida di sabato contro il Genoa a Marassi alla ripresa del campionato. Garcia ha ritrovato Lobotka, di rientro dagli impegni con la propria nazionale. Ha svolto lavoro personalizzato Matteo Politano. L'esterno si è infortunato in nazionale e dovrebbe saltare la prossima partita, ma spera di recuperare per il debutto in Champions contro il Braga.